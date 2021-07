Alfa Romeo - Gli storici modellini in mostra al Museo di Arese (Di lunedì 12 luglio 2021) Non sono vere auto, ma pur sempre oggetti preziosi. A partire dall'11 settembre 2021 saranno esposte al Museo Alfa Romeo di Arese circa 150 vetture in scala prodotte in passato dalla Togi, ex fornitrice ufficiale di modellini per la Casa del Biscione, in origine offerti come regalo ai clienti del marchio lombardo, poi venduti al pubblico tramite la rete delle concessionarie. Pezzi rari. La collezione, che dovrebbe rimanere nel Museo fino all'11 gennaio 2022, è composta in gran parte dai pezzi di due appassionati collezionisti, Stefano Cattaneo, di Cinisello Balsamo (MI), e Francesco ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 12 luglio 2021) Non sono vere auto, ma pur sempre oggetti preziosi. A partire dall'11 settembre 2021 saranno esposte aldicirca 150 vetture in scala prodotte in passato dalla Togi, ex fornitrice ufficiale diper la Casa del Biscione, in origine offerti come regalo ai clienti del marchio lombardo, poi venduti al pubblico tramite la rete delle concessionarie. Pezzi rari. La collezione, che dovrebbe rimanere nelfino all'11 gennaio 2022, è composta in gran parte dai pezzi di due appassionati collezionisti, Stefano Cattaneo, di Cinisello Balsamo (MI), e Francesco ...

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo Italia campione d'Europa e via di traverso in rotonda con l'Alfa Giulia GT È il caso di questo appassionato che ha pubblicato sui suoi profili social dei gran traversi su una rotonda con l'Alfa Romeo Giulia GT 1300. L'italianissima sportiva d'epoca a trazione posteriore ...

F1 2021 - recensione Per i veri gladiatori salire in macchina su una Haas o Alfa Romeo, ha tutto il sapore di una sfida di alto livello. La prima vera novità di questa edizione è tuttavia rappresentata dalla modalità ...

Imparato, Alfa Romeo: “Non vendiamo elettriche, vendiamo sportività” La Stampa Gli storici modellini in mostra al Museo di Arese Non sono vere auto, ma pur sempre oggetti preziosi. A partire dall’11 settembre 2021 saranno esposte al Museo Alfa Romeo di Arese circa 150 vetture in scala prodotte in passato dalla Togi, ex ...

"It's coming Rome"...in auto! L'orgoglio azzurro delle Case italiane Da Alfa Romeo a Maserati, passando per Fiat, Ferrari e Lamborghini: l'impresa a Euro 2020 conquista anche il mondo dei motori ...

