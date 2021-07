Alessandria, uccide il marito dopo averlo sedato e chiama i carabinieri: “Ha reagito alle violenze contro di lei e il figlio” (Di lunedì 12 luglio 2021) Una 60enne ha strangolato e ucciso il marito dopo averlo sedato. Poi ha chiamato i carabinieri e ha confessato l’omicidio, dicendo di aver reagito alle continue violenze e maltrattamenti subiti nel corso degli anni da lei e dal figlio. È successo domenica 11 luglio a Borghetto di Borbera, in provincia di Alessandria. La donna era in casa con il figlio. L’omicidio è avvenuto alle 19.30 di domenica 11 luglio e poco dopo la 60enne ha chiamato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Una 60enne ha strangolato e ucciso il. Poi hato ie ha confessato l’omicidio, dicendo di avercontinuee maltrattamenti subiti nel corso degli anni da lei e dal. È successo domenica 11 luglio a Borghetto di Borbera, in provincia di. La donna era in casa con il. L’omicidio è avvenuto19.30 di domenica 11 luglio e pocola 60enne hato ...

