Alessandria, camionista ucciso a mani nude da una donna di 60 anni (Di lunedì 12 luglio 2021) Omicidio in famiglia nell'Alessandrino. Una donna ha ucciso il marito dentro le mura domestiche alla presenza del figlio. Getty Immages/Marco CantileTragedia familiare a Borghetto Borbera, in provincia di Alessandia. Una donna di 60 anni – riporta SkyTg24 – ha ucciso il marito nella loro abitazione mentre in casa era presente anche il figlio. Il tragico evento si è consumato intorno alle ore 19.30 di domenica 11 luglio. Dopo l'omicidio è stata la sessantenne stessa a chiamare il 112 per costituirsi. Interrogata nel corso della notte, ora si trova già in stato di fermo. Secondo alcune fonti, la ...

