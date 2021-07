Alberto Genovese, il Riesame ordina il sequestro di 4,4 milioni di euro per evasione fiscale all’imprenditore accusato di stupro (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto il ricorso della Procura su un sequestro preventivo di 4,3 milioni di euro per una presunta evasione fiscale, relativa agli anni 2018-2019, a carico dell’imprenditore del web Alberto Genovese, che era stato negato in prima istanza (alla fine di aprile) dal gip Tommaso Perna. Il provvedimento è immediatamente esecutivo, anche se la difesa di Genovese può ancora rivolgersi alla Cassazione. Il fondatore del portale Facile.it si trova in carcere dal 6 novembre scorso con l’accusa di aver violentato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Tribunale deldi Milano ha accolto il ricorso della Procura su unpreventivo di 4,3diper una presunta, relativa agli anni 2018-2019, a carico dell’imprenditore del web, che era stato negato in prima istanza (alla fine di aprile) dal gip Tommaso Perna. Il provvedimento è immediatamente esecutivo, anche se la difesa dipuò ancora rivolgersi alla Cassazione. Il fondatore del portale Facile.it si trova in carcere dal 6 novembre scorso con l’accusa di aver violentato ...

