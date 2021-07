Al tweet di Zayn Malik sull’Italia risponde Fedez con una foto di Leone (Di lunedì 12 luglio 2021) Al tweet di Zayn Malik sull’Italia ha già risposto il rapper Fedez, condividendo sui social una foto del figlio Leone. Zayn ha infastidito gli italiano nella notte, cinguettando a sproposito parole prive di senso, che le fan degli One Direction hanno fatto davvero tanta fatica a comprendere, e non solo loro. Il messaggio del cantante – ex One Direction e ora solista – ha portato alla memoria il suo “tradimento” ai danni dei 4 compagni del gruppo. Numerosi coloro che gli ricordano il momento in cui ha voltato le spalle al resto della band e ai fan degli ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Aldiha già risposto il rapper, condividendo sui social unadel figlioha infastidito gli italiano nella notte, cinguettando a sproposito parole prive di senso, che le fan degli One Direction hanno fatto davvero tanta fatica a comprendere, e non solo loro. Il messaggio del cantante – ex One Direction e ora solista – ha portato alla memoria il suo “tradimento” ai danni dei 4 compagni del gruppo. Numerosi coloro che gli ricordano il momento in cui ha voltato le spalle al resto della band e ai fan degli ...

Advertising

vibezxniall : RT @zjmwith1d: Io sul tweet di Zayn mi sono fatta una risata, anzi, mi ha fatto addirittura tenerezza il fatto che si sia preoccupato di us… - connexiioon : RT @barrycrump_28: SENTITE IO PER IL TWEET DI ZAYN STO ANCORA RIDENDO E QUALCUNO HA PRESO SUL SERIO QUEL TWEET?? - TomlinsonNenna : RT @twoheartslh: stanno davvero prendendo seriamente il tweet di zayn, quando era palesemente ironico? io non mi sono offesa anzi sto ancor… - louissishome : RT @barrycrump_28: SENTITE IO PER IL TWEET DI ZAYN STO ANCORA RIDENDO E QUALCUNO HA PRESO SUL SERIO QUEL TWEET?? - G0LDENHAR94 : RT @zjmwith1d: Io sul tweet di Zayn mi sono fatta una risata, anzi, mi ha fatto addirittura tenerezza il fatto che si sia preoccupato di us… -