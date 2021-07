Ahmedhodzic, l’Inter pronta a pescare in Svezia (Di lunedì 12 luglio 2021) Si muove in modo lento ma costante. Il calciomercato dell’Inter continua in modo infaticabile a ricercare sul terreno del mercato dei calciatori in grado di soddisfare dei precisi parametri: non troppo costosi e che siano futuribili. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno scandagliando, passandoli ai raggi X, diversi profili che potrebbero fare al caso di Simone Inzaghi. L’ultimo nome scritto nella lista nerazzurra è quello di Anel Ahmedhodzic, centrale difensivo in forza al Malmoe. Anel Ahmedhodzic nell’orbita Inter In questo inizio di calciomercato, la priorità dei nerazzurri riguarda la sistemazione del pacchetto delle fasce. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Si muove in modo lento ma costante. Il calciomercato delcontinua in modo infaticabile a ricercare sul terreno del mercato dei calciatori in grado di soddisfare dei precisi parametri: non troppo costosi e che siano futuribili. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno scandagliando, passandoli ai raggi X, diversi profili che potrebbero fare al caso di Simone Inzaghi. L’ultimo nome scritto nella lista nerazzurra è quello di Anel, centrale difensivo in forza al Malmoe. Anelnell’orbita Inter In questo inizio di calciomercato, la priorità dei nerazzurri riguarda la sistemazione del pacchetto delle fasce. ...

