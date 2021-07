Agguato di San Severo: “molto critiche” le condizioni del bambino Era con lo zio ucciso a colpi di arma da fuoco durante la festa per la vittoria dell'Italia (Di lunedì 12 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal policlinico Riuniti di Foggia: Restano molto critiche le condizioni del piccolo di 6 anni ferito in un Agguato a San Severo durante i festeggiamenti per la vittoria di ieri dell’Italia agli Europei di calcio. Al momento il bambino è in coma farmacologico, intubato e sottoposto a ventilazione assistita. Nelle prossime ore o giorni verrà strettamente monitorata l’evoluzione della condizioni cliniche, soprattutto nella eventualità che si ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 12 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal policlinico Riuniti di Foggia: Restanoledel piccolo di 6 anni ferito in una Sani festeggiamenti per ladi ieriagli Europei di calcio. Al momento ilè in coma fcologico, intubato e sottoposto a ventilazione assistita. Nelle prossime ore o giorni verrà strettamente monitorata l’evoluzionecliniche, soprattutto nella eventualità che si ...

