Agguato a Foggia durante festa per l’Italia muore 32enne

(Di lunedì 12 luglio 2021) E’ morto Matteo Anastasio l’uomo di 32 anni colpito ieri sera a San Severo, nelno, con alcuni colpi d’arma da fuoco. L’è avvenuto dopo la mezzanotte di ieri in via Matteotti mentre erano in corso i festeggiamenti perche ha vinto i campionati europei di calcio. La vittima era a bordo di uno scooter con un nipote di 10 anni quando due persone anch’esse a bordo di uno scooter l’hanno affiancata sparando alcuno colpi d’arma da fuoco. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Masselli Mascia di San Severo Anastasia è morto poco dopo. Il ragazzino è rimasto ferito anche se non si sa se cadendo dallo scooter o ...

Advertising

elenaricci1491 : Ferito anche un bimbo di 10 anni - TarantiniTime : Ferito anche un bimbo di 10 anni - TelevideoRai101 : Foggia, agguato mortale. Ferito bambino - ilriformista : Non è chiaro se il piccolo sia stato ferito da un proiettile #SanSevero #Foggia #EURO2020 #ItaliaInghilterra… - AnsaPuglia : Pregiudicato ucciso in agguato mentre festeggia Italia. A San Severo (Foggia), vittima su scooter con nipote di 10… -

Ultime Notizie dalla rete : Agguato Foggia

... secondo titolo dopo 53 anni L'Italia è campione d'Europa, nella notte di Roma c'è la festa ma anche incidenti e feritidurante i caroselli, mafia scatenata a: uomo ucciso davanti al ...... comune in provincia di. La vittima, già nota agli archivi di polizia (nel 2017 venne ucciso ... Unin piena regola quello avvenuto in via Matteotti davanti a decine di persone. Tre i ...È stato ucciso con alcuni colpi di pistola calibro 7,65 che l'avrebbero raggiunto al torace e al collo Matteo Anastasio, di 42 anni (e non di 32, come si era appreso in un primo ...Un omicidio si è verificato nella serata di ieri a San Severo, in provincia di Foggia, proprio mentre le persone erano intente a festeggiare la vittoria agli europei di calcio. La vittima è un 42enne ...