Agente Mario Rui: «Tra un anno lo porterò via da Napoli. Zittirà i critici» (Di lunedì 12 luglio 2021) Mario Giuffredi, Agente di Mario Rui, ha parlato del futuro del terzino portoghese del Napoli: le sue dichiarazioni Mario Giuffredi, Agente di Mario Rui, ha parlato del futuro del terzino portoghese del Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. «Per quanto mi riguarda rimane a Napoli. Penso che lui abbia fatto sempre grandi stagioni, quest’anno no. Ha passato dei momenti difficili, il rapporto con Gattuso non era idilliaco o molto sereno e questo ha condizionato l’annata. Io porterò ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021)Giuffredi,diRui, ha parlato del futuro del terzino portoghese del: le sue dichiarazioniGiuffredi,diRui, ha parlato del futuro del terzino portoghese del. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. «Per quanto mi riguarda rimane a. Penso che lui abbia fatto sempre grandi stagioni, quest’no. Ha passato dei momenti difficili, il rapporto con Gattuso non era idilliaco o molto sereno e questo ha condizionato l’annata. Io...

