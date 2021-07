Ag. Jorginho rivela: " Emerson ha chiesto informazioni su Napoli e di come si vive il calcio in città" (Di lunedì 12 luglio 2021) Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato: "I rigori si segnano e si sbagliano, Jorginho ha scritto con i suoi compagni e con il mister una pagina di storia incredibile. Che emozione per lui, e per me, ieri a Wembley. Il Pallone d’Oro? Spetterà alla giuria votarlo o meno. So che Emerson Palmieri ha chiesto a Jorginho informazioni sulla città di Napoli e sul modo di vivere calcio a ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 luglio 2021) Joao Santos, agente di, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato: "I rigori si segnano e si sbagliano,ha scritto con i suoi compagni e con il mister una pagina di storia incredibile. Che emozione per lui, e per me, ieri a Wembley. Il Pallone d’Oro? Spetterà alla giuria votarlo o meno. So chePalmieri hasulladie sul modo direa ...

