Ag. Hysaj e Mario Rui: "Dispiaciuto per l'addio di Elseid ma era arrivato il momento. Rui? Ci sono offerte ma lui da Napoli non si muove" (Di lunedì 12 luglio 2021) A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri Hysaj e Mario Rui. Ecco quanto evidenziato: Hysaj? A me dispiace tantissimo non vedere Elseid nel Napoli, mi fa male. Siamo contenti di essere andati alla Lazio, lo riteniamo un club al livello del Napoli, Lotito è un amico e lui ritrova Sarri. Però dispiace perché lui ha trascorso 6 anni a Napoli con grande intensità. A volte sono stati ingenerosi i tifosi nei suoi confronti, altre volte hanno ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 luglio 2021) A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenutoGiuffredi, agente tra gli altri. Ecco quanto evidenziato:? A me dispiace tantissimo non vederenel, mi fa male. Siamo contenti di essere andati alla Lazio, lo riteniamo un club al livello del, Lotito è un amico e lui ritrova Sarri. Però dispiace perché lui ha trascorso 6 anni acon grande intensità. A voltestati ingenerosi i tifosi nei suoi confronti, altre volte hanno ...

