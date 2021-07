Aftermarket | nel 2020 boom dei servizi di sanificazione auto

Advertising

corriere_motori : -

Ultime Notizie dalla rete : Aftermarket nel

QN Motori

2020 in Italia i prodotti e i servizipiù acquistati in ambito automobilistico sono stati quelli necessari alla s anificazione auto, dedicata all'abitacolo . Infatti le operazioni che ...... il suo complesso funzionamento si basa sul fatto che uno speciale fluido si riscaldamomento ... La ricarica del gas dell'impianto A/C può essere effettuata affidandosi ad un kite, in ...Un percorso di formazione su misura per il Ricambista Bosch Partner: cosi' la divisione Automotive Aftermarket di Bosch, attraverso il ...Nel 2020 in Italia i prodotti e i servizi aftermarket più acquistati in ambito automobilistico sono stati quelli utili alla sanificazione dell'abitacolo dei veicoli. (ANSA) ...