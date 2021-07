Afragola | 37enne mostra i genitali ad alcune donne e aggredisce i Carabinieri

(Di lunedì 12 luglio 2021): Prima si denuda davanti ade poi strappa mascherina ad uno deiintervenuti.in manette. Idella stazione dihanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria identità un cittadino extracomunitario di 37 anni, originario del Marocco. Sono intervenuti in via Roma dove era

Napolitanteam : Afragola: 37enne si denuda davanti ad alcune donne e strappa mascherina ad uno dei Carabinieri intervenuti per arre… -

Ultime Notizie dalla rete : Afragola 37enne

I carabinieri della stazione dihanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria ... Ilstato immediatamente individuato e quando gli è stato ...I carabinieri della stazione dihanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria identità un cittadino extracomunitario di 37 anni, originario del Marocco. I militari dell'arma sono ...I carabinieri della stazione di Afragola hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria identità un cittadino extracomunitario di 37 anni, ...I carabinieri della stazione di Afragola hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria identità un cittadino ...