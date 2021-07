Afghanistan: la politica estera dei talebani (Di lunedì 12 luglio 2021) Mentre avanzano nella conquista del Paese, gli «studenti coranici» afghani stanno cercando di intrecciare relazioni internazionali soprattutto con Russia e Cina. Mentre rivendicavano di aver conquistato l'85% del territorio afghano, i talebani hanno iniziato – soprattutto negli ultimi giorni – a lanciare segnali amichevoli verso Russia e Cina. Tra l'8 e il 9 luglio, una loro delegazione si è recata in visita a Mosca, dopo che il ministero degli Esteri russo aveva mostrato preoccupazione per le conquiste del gruppo islamista: conquiste che, negli scorsi giorni, avevano costretto centinaia di soldati afgani a fuggire oltre il confine in Tagikistan, che ospita una base ... Leggi su panorama (Di lunedì 12 luglio 2021) Mentre avanzano nella conquista del Paese, gli «studenti coranici» afghani stanno cercando di intrecciare relazioni internazionali soprattutto con Russia e Cina. Mentre rivendicavano di aver conquistato l'85% del territorio afghano, ihanno iniziato – soprattutto negli ultimi giorni – a lanciare segnali amichevoli verso Russia e Cina. Tra l'8 e il 9 luglio, una loro delegazione si è recata in visita a Mosca, dopo che il ministero degli Esteri russo aveva mostrato preoccupazione per le conquiste del gruppo islamista: conquiste che, negli scorsi giorni, avevano costretto centinaia di soldati afgani a fuggire oltre il confine in Tagikistan, che ospita una base ...

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan politica Cosa c'è dietro il valzer di Putin in Afghanistan Il ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan, con il repentino abbandono della base di Bagram, e la conseguente avanzata dei talebani ...di ripresentarsi periodicamente nell'agenda di politica ...

Speciale difesa: Afghanistan, Austin, necessaria pressione internazionale per soluzione politica negoziata New York, 12 lug 13:00 - La situazione della sicurezza in Afghanistan richiede una ulteriore pressione internazionale per un accordo politico negoziato e per dare...

Afghanistan, Guerini: 'La chiusura della missione italiana non è abbandono' Agenzia ANSA Cosa c’è dietro il valzer di Putin in Afghanistan Con le truppe americane e occidentali ormai quasi del tutto rientrate a casa, in un Afghanistan conquistato dai Talebani si apre un varco per la Russia di Putin. Dai colloqui alla strategia militare, ...

Afghanistan: errori strategici e fallimenti Osservando ciò che sta accadendo in Afghanistan non si può negare che, contrariamente a ciò che viene comunicato, quello che si configura è ...

