Adesso Trieste, svolta green & young alle prossime amministrative (Di lunedì 12 luglio 2021) Fare rete. Mettere assieme idee, costruire progetti, misurarsi e discutere sul web e nelle piazze. E fare rete con chi già governa per dimostrare che è possibile: Barcellona, Malmo, Lisbona, Zagabria… La lista Adesso Trieste è l'unica novità di questa tornata elettorale che deciderà in autunno da chi sarà governata la città per i prossimi 5 anni. Giovani, con il radicalismo e l'entusiasmo dell'età, per dare speranza al futuro essendo consapevoli dei problemi: il clima, il lavoro, le migrazioni. Una … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

