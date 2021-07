Accordo Conte-Movimento 5 Stelle: ‘Leadership chiara e stabilità’ (Di lunedì 12 luglio 2021) Nuova intesa tra Conte e il Movimento 5 Stelle, grazie al lavoro d’intesa dell’ex premier e Beppe Grillo: ‘Possiamo ripartire con leadership forte‘ commenta Di Maio Ad annunciare il nuovo lavoro di intesa tra l’ex premier Giuseppe Conte e il Movimento è Vito Crimi, durante l’assemblea dei gruppi del Movimento. Un’intensa rete di congiunzione, quella tra i due esponenti e il resto del gruppo penta stellato, i due ‘si sentiranno nei prossimi giorni per definire gli ultimi dettagli e dare avvio alle procedure di indizione delle votazioni‘, osserva Crimi. Giuseppe Conte si ... Leggi su zon (Di lunedì 12 luglio 2021) Nuova intesa trae il, grazie al lavoro d’intesa dell’ex premier e Beppe Grillo: ‘Possiamo ripartire con leadership forte‘ commenta Di Maio Ad annunciare il nuovo lavoro di intesa tra l’ex premier Giuseppee ilè Vito Crimi, durante l’assemblea dei gruppi del. Un’intensa rete di congiunzione, quella tra i due esponenti e il resto del gruppo penta stellato, i due ‘si sentiranno nei prossimi giorni per definire gli ultimi dettagli e dare avvio alle procedure di indizione delle votazioni‘, osserva Crimi. Giuseppesi ...

