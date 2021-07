(Di lunedì 12 luglio 2021): “, abbiamo dimostrato di essere all’altezza delle big, se non superiori.anche” A Radio Martetrasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Giancarlo, ex presidente FIGC, per parlare delladell’Italia contro l’Inghilterra e la conseguente conquista del Campionato. Queste le sue parole.SULLA...

Advertising

Enzovit : Abete: 'Europeo? Vittoria meritata. Inglesi? Bisogna avere classe nella sconfitta' - MondoNapoli : Abete: 'L'Italia ha meritato l'Europeo! Inglesi? Serve classe nella sconfitta...' - - _SiGonfiaLaRete : #Abete: '#Europeo meritato. Inglesi? Serve classe anche nella sconfitta' -

Ultime Notizie dalla rete : Abete Europeo

GonfiaLaRete

"Nel bosco ogni vecchio gigante, sia, sia quercia, sia pino / ha intorno, ai suoi piedi, un giardino di piccole piante. / Son ... Rubus Idaeus (lampone): leggenda narra che il nome derivi ...L'ex presidente della FIGC Giancarloha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell'A Radio Marte nella trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Giancarlo Abete, ex presidente FIGC: “Europeo? Vittoria meritata, importante, al termine di una competizione in cui abbiamo dimostrato ...“Europeo? Vittoria meritata, importante, al termine di una competizione in cui abbiamo dimostrato di essere all’altezza delle big se non superiori. Recuperare la partita dopo 2' e avere la capacità di ...