A sorpresa la disponibilità PS5 su GameStop il 12 luglio | link acquisto

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 luglio 2021) Davvero inaspettata è laPS5 suin questo lunedì 12. Sarà forse nel clima di festa scaturito dalla vittoria degli Azzurri per gli Europei di Calcio ma il sito online specializzato (senza alcun preavviso) ha messo in vendita proprio l’amata console a partire dalle ore 11:30 circa di questa mattinata di metà mese. Di solito suItalia lePS5 si materializzano a distanza di almeno una settimana e le ultime scorte ad essere state messe in vendita hanno fatto capolino solo lo scorso giovedì, nella consueta fascia pomeridiana sempre preferita. Proprio per ...