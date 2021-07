A poche ore dalla vittoria degli Azzurri Gianni Morandi festeggia in compagnia di Jovanotti con il videoclip de “L’ allegria” (Di lunedì 12 luglio 2021) Esce proprio oggi a poche ora dalla clamorosa vittoria degli Azzurri a Wembley il video de L’allegria, la nuova hit di Gianni Morandi, scritta da Lorenzo Jovanotti, e prodotta da Rick Rubin e Jovanotti. La canzone, già suonata in tutte le piazze per i festeggiamenti notturni per la nostra nazionale e candidata a diventare l’inno della ripartenza, è nata così in fretta che correva più veloce di qualsiasi pianificazione. E senza nessun calcolo, arriva proprio oggi in un grande momento di gioia collettiva il ... Leggi su domanipress (Di lunedì 12 luglio 2021) Esce proprio oggi aoraclamorosaa Wembley il video de L’, la nuova hit di, scritta da Lorenzo, e prodotta da Rick Rubin e. La canzone, già suonata in tutte le piazze per imenti notturni per la nostra nazionale e candidata a diventare l’inno della ripartenza, è nata così in fretta che correva più veloce di qualsiasi pianificazione. E senza nessun calcolo, arriva proprio oggi in un grande momento di gioia collettiva il ...

Advertising

gennaromigliore : Ieri sera a Trastevere. Che bello vedere tanti ragazzi festeggiare insieme. Poche ore di sonno ma tante emozioni. È… - LegaSalvini : ++ IL TEMPO: 'LEGA, CODE E MIGLIAIA DI FIRME IN POCHE ORE PER I REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA' ++ - Noiconsalvini : ++ IL TEMPO: 'LEGA, CODE E MIGLIAIA DI FIRME IN POCHE ORE PER I REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA' ++ - CarlGustavJung9 : @DavideRoss4 @vivailclero @lucianonobili Ma che problemi di vita hai ? ?? Offese e 3000 tweet in poche ore ? Devi es… - RafaelDeRosa : @MauroMisantropo Per ora sto frisc e tuost, però sono poche ore -