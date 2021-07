A Piana Melaino le celebrazioni in onore del patrono dei Forestali (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Si sono svolte ieri mattina nella suggestiva località di Piana Melaino (nel parco regionale del Taburno Camposauro) in occasione del XXV anniversario di fondazione dell’A.N.For (Associazione Nazionale Forestali sezione di Benevento), le celebrazioni in onore del patrono dei Forestali, San Giovanni Gualberto. Il presidente provinciale di A.N. For sezione di Benevento, Giovanni Zamparelli, alla presenza del Presidente nazionale, Nardini Nardo Norberto, ha ringraziato per il sostegno costante il Presidente dell’Ente Parco, Costantino ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Si sono svolte ieri mattina nella suggestiva località di(nel parco regionale del Taburno Camposauro) in occasione del XXV anniversario di fondazione dell’A.N.For (Associazione Nazionalesezione di Benevento), leindeldei, San Giovanni Gualberto. Il presidente provinciale di A.N. For sezione di Benevento, Giovanni Zamparelli, alla presenza del Presidente nazionale, Nardini Nardo Norberto, ha ringraziato per il sostegno costante il Presidente dell’Ente Parco, Costantino ...

anteprima24 : ** A Piana Melaino le celebrazioni in onore del patrono dei Forestali ** - parcotaburno : Si sono svolte ieri a Piana Melaino in occasione del XXV anniversario di fondazione dell'A.N. For le celebrazioni… - parcotaburno : Domenica 11 luglio a partire dalle ore 9.30 in occasione del XXV anniversario di fondazione dell'A.N. For sezione… - anteprima24 : ** Monte Taburno, a Piana Melaino celebrazioni in onore del patrono dei #Forestali ** -

