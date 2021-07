A Palermo incidente mortale sul lavoro Ugl | “Urge cabina di regia”

Leggi su uglsicilia

(Di lunedì 12 luglio 2021) “Un operaio di 42 anni, impegnato in lavori di ristrutturazione nel cantiere dello storico locale della borgata marinara Sirenetta, a Mondello, è morto dopo essere precipitato da un’impalcatura, un trauma cranico che si è poi rivelato fatale, apprendere tali notizie ci rende consapevoli che purtroppo non si sta facendo proprio nulla per prevenire tali ... L'articolo UGL SICILIA.