A Enel e Dompè il premio Attrattività Finanziaria 2021 promosso da Eccellenze d’Impresa

(Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Si è svolta oggi a Palazzo Mezzanotte di Borsa Italiana la cerimonia di consegna del, il riconoscimento – giunto alla quarta edizione – rivolto alle imprese, quotate e non quotate, che presentano caratteristiche di eccellenza quanto a trasparenza, governance e capacità di attrarre risparmio privato per lo sviluppo e la crescita. Il, istituito nel 2018 da, Arca Fondi Sgr e Harvard Business Review Italia, con il patrocinio di Borsa ...

... presidente di. "I risultati confermano la nostra capacità di creare valore condiviso e ... Tra le aziende non quotate il riconoscimento è invece andato a"perché ha da anni seguito una ...Il Premio Attrattivita' Finanziaria 2021 e' andato anella categoria quotate e a Dompe' in quella delle non quotate. Il riconoscimento - giunto alla quarta edizione - rivolto alle imprese che presentano caratteristiche di eccellenza quanto a ...