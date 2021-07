A Cuba si protesta contro il governo a causa della crisi economica (Di lunedì 12 luglio 2021) (foto: Unsplash)A Cuba domenica migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale L’Avana e in altre città dell’isola contro il governo, come raramente si è visto fare negli ultimi decenni. I manifestanti hanno protestato contro l’aumento dei prezzi, la carenza di cibo e di energia elettrica, tutti effetti della crisi economica che ha colpito il paese anche a causa della pandemia di covid-19. Le proteste sono iniziate in mattinata, nella città di San Antonio de los Baños, nell’ovest dell’isola, e nella città di Palma ... Leggi su wired (Di lunedì 12 luglio 2021) (foto: Unsplash)Adomenica migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale L’Avana e in altre città dell’isolail, come raramente si è visto fare negli ultimi decenni. I manifestanti hannotol’aumento dei prezzi, la carenza di cibo e di energia elettrica, tutti effettiche ha colpito il paese anche apandemia di covid-19. Le proteste sono iniziate in mattinata, nella città di San Antonio de los Baños, nell’ovest dell’isola, e nella città di Palma ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scontri, arresti e feriti: è il bilancio delle violenze a Cuba. In migliaia hanno animato la più grande protesta de… - RaiNews : Alla base della protesta una grave crisi economica aggravata dalla pandemia da coronavirus #Cuba - euronewsit : Migliaia di cubani hanno sfilato lungo il Malecon dell'Avana per protestare contro l'aumento dei prezzi e la carenz… - jorgito1961 : RT @rtl1025: ???? Migliaia di dimostranti sono scesi in strada nella più grande #protesta di massa mai vista a #Cuba negli ultimi 30 anni… - giuseli : Cuba: scontri e arresti, protesta come negli anni ’90 -