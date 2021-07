A Cuba la più rilevante protesta antigovernativa degli ultimi 60 anni (Di lunedì 12 luglio 2021) Sta salendo la tensione a Cuba. Nelle scorse ore, migliaia di persone sono scese in piazza nelle città dell'isola, per protestare contro la sempre più carente situazione economica e contro l'autoritarismo del regime castrista. Alla base del malcontento, secondo l'Associated Press, si registrerebbero la carenza di scorte alimentari e l'impennata dei prezzi, principalmente dovuta alla crisi pandemica. Stando a quanto riferito dalla Bbc, si tratta della più significativa dimostrazione antigovernativa degli ultimi 60 anni, con i manifestanti che hanno gridato slogan inneggianti alla libertà e ... Leggi su panorama (Di lunedì 12 luglio 2021) Sta salendo la tensione a. Nelle scorse ore, migliaia di persone sono scese in piazza nelle città dell'isola, perre contro la sempre più carente situazione economica e contro l'autoritarismo del regime castrista. Alla base del malcontento, secondo l'Associated Press, si registrerebbero la carenza di scorte alimentari e l'impennata dei prezzi, principalmente dovuta alla crisi pandemica. Stando a quanto riferito dalla Bbc, si tratta della più significativa dimostrazione60, con i manifestanti che hanno gridato slogan inneggianti alla libertà e ...

Ultime Notizie dalla rete : Cuba più Il Festival Mundus 2021 arriva a Casalgrande con tre serate di imperdibili concerti e artisti internazionali Marialy Pacheco nasce a Cuba nel 1983, suona il pianoforte ed è affascinante il modo in cui varia i ... si tratta di Dominic Miller, uno dei chitarristi e compositori più conosciuti a livello ...

Cortei e disordini a Cuba, il presidente Dìaz - Canel si appella 'a tutti i rivoluzionari' ...Miguel Díaz - Canel dopo cortei e proteste ieri in diverse città di Cuba . Secondo alcune fonti, le manifestazioni, durante le quali si sono verificati incidenti e disordini, sono state le più ...

Covid: nel mondo oltre 180 mln di contagi e 3,9 mln di morti