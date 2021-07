A Corno di Rosazzo apre la nuova eco - filiale di BancaTer dedicata ai viticoltori

(Di lunedì 12 luglio 2021) (Visited 106 times, 106 visits today) Notizie Simili: Cervelli in fuga, il 20% dei laureati in Fvg se ne… Commissioni più alte sui prelievi ai bancomat, cosa… Addio a Fantoni, l'...

Nella nuova filiale didianche una gelateria. Sostenibilità e attenzione al territorio sono le parole d'ordine della nuova ecofiliale di BancaTer Credito Cooperativo Fvg adi, inaugurata il 9 ...Sostenibilità e attenzione al territorio sono le parole d'ordine della nuova ecofiliale di BancaTer Credito Cooperativo FVG adi, inaugurata il 9 luglio. "La struttura si candida a diventare punto di riferimento per le aziende dei settori vitivinicolo e turistico/ricettivo del territorio ed ha un volto nuovo ...Lo ha affermato questa mattina a Corno di Rosazzo l'assessore alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, in occasione dell'inaugurazione della nuova filiale BancaTer. "Le maggiori difficoltà si ...UDINE. La Regione ha chiesto la dichiarazione dell'esistenza di eccezionalità dell'evento per le gelate e le brinate verificatesi nel mese di aprile sul territorio regionale. Lo ha reso noto l'assesso ...