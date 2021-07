5 anni fa il disastro ferroviario che sconvolse la Puglia (Di lunedì 12 luglio 2021) “Sono trascorsi 5 anni da quella terribile tragedia che costò la vita a 23 persone e altre 51 ne portano i segni, fisici e morali. Quando il 12 luglio 2016, in una torrida giornata d’estate, due treni che viaggiavano sullo stesso binario si scontrarono nel tratto tra Andria e Corato, tutta la Puglia si fermò straziata dal dolore.La Ferrotramviaria e altri 17 imputati sono chiamati a rispondere ma, dopo 5 anni, quell’incidente – anche a causa del covid, di sostituzioni dei giudici e di vari spostamenti di sedi giudiziarie – non ha ancora colpevoli. Il rischio prescrizione è concreto, ma come ha detto la sorella di una delle vittime “il ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 12 luglio 2021) “Sono trascorsi 5da quella terribile tragedia che costò la vita a 23 persone e altre 51 ne portano i segni, fisici e morali. Quando il 12 luglio 2016, in una torrida giornata d’estate, due treni che viaggiavano sullo stesso binario si scontrarono nel tratto tra Andria e Corato, tutta lasi fermò straziata dal dolore.La Ferrotramviaria e altri 17 imputati sono chiamati a rispondere ma, dopo 5, quell’incidente – anche a causa del covid, di sostituzioni dei giudici e di vari spostamenti di sedi giudiziarie – non ha ancora colpevoli. Il rischio prescrizione è concreto, ma come ha detto la sorella di una delle vittime “il ...

Ultime Notizie dalla rete : anni disastro 5 anni dal disastro ferroviario, Anna Aloysi: "Il dolore non si prescrive mai" In 5 anni non è cambiato niente, gli incidenti continuano ad avvenire non solo nel mondo del ... mentre il disastro ferroviario tra Andria e Corato del 12 luglio 2016 sembra già dimenticato da tutti. ...

45 anni dopo il disastro di Seveso il passato non passa

I disastri del riscaldamento globale Clima impazzito? Sì. Ma si sa anche di chi è la colpa ovviamente. Da una parte il clima sempre più arido che colpisce la Sardegna, dall'altra un evento che ha scosso il mondo accaduto nel maggio scors ...

