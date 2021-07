42 anni di Indipendenza per le Kiribati: le isole che potrebbero scomparire in 60 anni (Di lunedì 12 luglio 2021) Il 12 luglio 1979 la Gran Bretagna, che possedeva diverse colonie nell’Oceano Pacifico, concesse l’Indipendenza anche alle isole Kiribati, alla presenza della principessa Margaret, che proclamò la nascita della Repubblica delle Kiribati. In quel frangente venne eletto Presidente il 27enne Ieremia Tabai, già Primo Ministro. Nella sera del 12 luglio venne ammainata la Union Jack e issata la nuova bandiera, rappresentante una fregata che in un cielo rosso al tramonto sorvola le acque del Pacifico. Leggi anche -> ‘Giornata Internazionale della Terra’, non c’è più tempo: i dati allarmanti sul cambiamento climatico ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 12 luglio 2021) Il 12 luglio 1979 la Gran Bretagna, che possedeva diverse colonie nell’Oceano Pacifico, concesse l’anche alle, alla presenza della principessa Margaret, che proclamò la nascita della Repubblica delle. In quel frangente venne eletto Presidente il 27enne Ieremia Tabai, già Primo Ministro. Nella sera del 12 luglio venne ammainata la Union Jack e issata la nuova bandiera, rappresentante una fregata che in un cielo rosso al tramonto sorvola le acque del Pacifico. Leggi anche -> ‘Giornata Internazionale della Terra’, non c’è più tempo: i dati allarmanti sul cambiamento climatico ...

