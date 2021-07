Zucchero | De Gregori | Patti Smith | si apre la settimana dei grandi concerti Ecco dove

(Di domenica 11 luglio 2021) Firenze, 11 luglio 2021 - Estate, tempo di musica e di. Che si moltiplicano in giro per l'Italia, dopo oltre un anno di stop che ha seriamente messo a rischio la struttura dell'...

Martedì 13 Francesco Desi sposta a Vigevano, al Castello Sforzesco, mentre Umberto Tozzi ...invece sarà il protagonista della serata del Festival Collisioni di Alba e Piero Pelù ...Deinvece proseguirà il suo giro siciliano al Teatro Antico di Taormina, una delle più ... Quella serasarà di scena a Ferrara, piazza Treno Trieste, mentre gli amanti del rap potranno ...Emma, Renga, Michielin, Pezzali, Diodato, Negrita e tanti altri: ecco gli eventi dal 12 al 18 luglio Firenze, 11 luglio 2021 - Estate, tempo di musica e di grandi concerti. Che si moltiplicano in giro ...Con l’incedere della stagione estiva si moltiplicano i concerti in giro per l’Italia. La settimana che va dal 12 al 18 luglio è particolarmente ricca di eventi. Ecco quali ...