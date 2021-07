Zayn Malik durante la partita con l’Inghilterra offende gli italiani e Fedez risponde (Di lunedì 12 luglio 2021) Ieri sera si è giocata la finale degli Europei Euro 2020, l’Italia e l’Inghilterra si sono scontrate allo stadio di Wembley in una partita durata più di 2 ore. Alla fine ad avere la meglio – ai rigori – è stata la nostra squadra, grazie alle parate di Gianluigi Donnarumma. durante il secondo tempo Zayn Malik se n’è uscito con un tweet davvero bislacco. L’ex cantante dei One Direction ha scritto: “Perché l’Italia è così sporcacciona?” Probabilmente avrà usato ‘Google Translate’ per tradurre: “Why is Italy so dirty?“. perché l’italia è così sporcacciona? — Zayn ... Leggi su biccy (Di lunedì 12 luglio 2021) Ieri sera si è giocata la finale degli Europei Euro 2020, l’Italia esi sono scontrate allo stadio di Wembley in unadurata più di 2 ore. Alla fine ad avere la meglio – ai rigori – è stata la nostra squadra, grazie alle parate di Gianluigi Donnarumma.il secondo tempose n’è uscito con un tweet davvero bislacco. L’ex cantante dei One Direction ha scritto: “Perché l’Italia è così sporcacciona?” Probabilmente avrà usato ‘Google Translate’ per tradurre: “Why is Italy so dirty?“. perché l’italia è così sporcacciona? —...

