Zanetti sul mercato del Venezia | “Ecco di quali giocatori ho bisogno”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 11 luglio 2021) Paolo, allenatore del, intervenuto in conferenza stampa ha parlato della prossima stagione che vedrà la squadra lagunare protagonista in A.le sue dichiarazioni sulche dovrà fare il club. “Tutti iche verranno in ritiro saranno parte del progetto, poi chiaro che se arriveranno offerte importanti sarà difficile trattenere i ragazzi. I protagonisti dell’impresa dello scorso anno possono ritenersi quasi intoccabili e sicuramente saranno alcuni dei punti fermi di questa squadra. Acquisti? Per rinforzare la squadra dovremo fare qualche uscita, dobbiamo cercare di ...