Yellen lancia l’allarme: «Le varianti del Covid potrebbero frenare la ripresa». (Di lunedì 12 luglio 2021) Per il segretario al Tesoro Usa, intervenuto al G20 di Venezia, c’è molta preoccupazione per l’economia. Soddisfazione invece per l’accordo raggiunto sul fisco che permetterà “una sana competizione”. Gli Usa sono “molto preoccupati” che le varianti del Covid possano mettere a rischio la ripresa dell’economia. Lo ha detto il segretario americano al Tesoro, Janet Yellen (foto), in conferenza stampa a Venezia. “Siamo molto preoccupati per la variante Delta e altre varianti che potrebbero emergere a minacciare la ripresa. Siamo un’economia globale connesse, ciò che accade ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 luglio 2021) Per il segretario al Tesoro Usa, intervenuto al G20 di Venezia, c’è molta preoccupazione per l’economia. Soddisfazione invece per l’accordo raggiunto sul fisco che permetterà “una sana competizione”. Gli Usa sono “molto preoccupati” che ledelpossano mettere a rischio ladell’economia. Lo ha detto il segretario americano al Tesoro, Janet(foto), in conferenza stampa a Venezia. “Siamo molto preoccupati per la variante Delta e altrecheemergere a minacciare la. Siamo un’economia globale connesse, ciò che accade ...

Advertising

f_smorgoni : Yellen lancia l'allarme: 'le varianti del covid potrebbero frenare la ripresa' Yellen ha rotto i coglioni. - advgiornalista : RT @AssoCare: Per il segretario al Tesoro Usa, intervenuto al G20 di Venezia, c'è molta preoccupazione per l'economia. Soddisfazione invece… - AssoCare : Per il segretario al Tesoro Usa, intervenuto al G20 di Venezia, c'è molta preoccupazione per l'economia. Soddisfazi… - infoitinterno : Yellen lancia l'allarme: 'le varianti del covid potrebbero frenare la ripresa' - OperaFisista : Yellen lancia l'allarme: 'le varianti del covid potrebbero frenare la ripresa' -