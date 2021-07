Wimbledon, la mamma e il fratello di Berrettini prendono le gocce durante la finale con Djokovic – Il video (Di domenica 11 luglio 2021) Una scena curiosa è avvenuta a Wimbledon, durante la finale tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Il momento è stato condiviso sui social network, sui quali gli utenti si chiedono con simpatia come sia possibile fare un gesto così quotidiano davanti «alla storia del tennis italiano». video: Twitter/@marydrama Leggi anche: Wimbledon, Berrettini si ferma a un passo dal sogno: Djokovic vince in rimonta, è il 20° Slam in carriera In finale a Wimbledon per Berrettini c’è ... Leggi su open.online (Di domenica 11 luglio 2021) Una scena curiosa è avvenuta alatra Matteoe Novak. Il momento è stato condiviso sui social network, sui quali gli utenti si chiedono con simpatia come sia possibile fare un gesto così quotidiano davanti «alla storia del tennis italiano».: Twitter/@marydrama Leggi anche:si ferma a un passo dal sogno:vince in rimonta, è il 20° Slam in carriera Inperc’è ...

