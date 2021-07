Wimbledon, Draghi a Berrettini: 'Finale ha emozionato milioni di italiani' (Di domenica 11 luglio 2021) Il Presidente del consiglio, Mario Draghi, si congratula con Matteo Berrettini per lo straordinario percorso al Torneo di Wimbledon: 'La Finale di oggi fatto emozionare milioni di italiani, è entrata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 luglio 2021) Il Presidente del consiglio, Mario, si congratula con Matteoper lo straordinario percorso al Torneo di: 'Ladi oggi fatto emozionaredi, è entrata ...

