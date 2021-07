Wimbledon, Berrettini: “Per me è solo l’inizio” (Di domenica 11 luglio 2021) “Per me questo è l’inizio”. Matteo Berrettini esce sconfitto dalla finale di Wimbledon contro Novak Djokovic. “Sensazioni incredibili, troppe da gestire. Novak sta scrivendo la storia di questo sport, merita tutto. Io sono contento della mia finale, spero non sia l’ultima. E’ un onore enorme essere qui, queste due settimane sono state splendide. Mancava solo un passo in più… E’ stato un lungo cammino, questa per me non è una fine. E un inizio”, afferma il tennista italiano al termine del match. Berrettini raccoglie i complimenti del rivale, che trionfa a Wimbledon per la sesta volta – la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 luglio 2021) “Per me questo è”. Matteoesce sconfitto dalla finale dicontro Novak Djokovic. “Sensazioni incredibili, troppe da gestire. Novak sta scrivendo la storia di questo sport, merita tutto. Io sono contento della mia finale, spero non sia l’ultima. E’ un onore enorme essere qui, queste due settimane sono state splendide. Mancavaun passo in più… E’ stato un lungo cammino, questa per me non è una fine. E un inizio”, afferma il tennista italiano al termine del match.raccoglie i complimenti del rivale, che trionfa aper la sesta volta – la ...

trash_italiano : Gli italiani che pur di supportare Berrettini stanno studiando ora su Wikipedia le regole del tennis. #Wimbledon - Palazzo_Chigi : Ti sei spinto dove nessun tennista italiano era mai arrivato. Complimenti Matteo e grazie per le emozioni che hai r… - Coninews : Grazie Matteo, ci hai fatto sognare! ?? A #Wimbledon, in una finale storica per il #tennis italiano, la vittoria va… - AllanPoe81 : Matteo, hai fatto un torneo straordinario. Hai sfidato un alieno e lo hai anche messo in difficoltà. Questo è solo… - Laudan1893 : RT @vale_enne: Esattamente come la mamma di Berrettini questa sera #Wimbledon #InghilterraItalia #Euro2020Final -