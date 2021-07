Wimbledon | Berrettini a caccia dell’impresa | il tennista romano vince il primo set – La diretta

(Di domenica 11 luglio 2021) Matteova a. Il, numero nove del ranking mondiale, è in campo aper quella che è la prima finale di unitaliano sull’erba dello storico torneo londinese. Di fronte a lui il serbo Novak Djokovic, numero uno del mondo, che insegue il 20° torneo dello Slam, con cui eguaglierebbe il record storico di Roger Federer e Rafael Nadal. Djokovic non perde una partita adal 2017, da allora ha messo insieme 20 vittorie consecutive., già campione del prestigioso ...

... ma soprattutto allo scontro afra l'italiano Matteoe Novak Djokovic. Kate ha avuto il contatto con la persona sospetta il 2 luglio e secondo la legge britannica non sarebbe ...Il momento della verità è arrivato: Matteo, primo italiano di sempre in finale a, sfida il numero uno del mondo Novak Djokovic, alla trentesima finale di uno Slam e a caccia del Golden Slam , il poker di Major nell'anno ...La sua corsa strabiliante a Tallinn, in Estonia, ha colorato di azzurro anche il cielo dell’Estonia, mentre Matteo Berrettini chiudeva il primo set in vantaggio su Djokovic a Wimbledon. Alla stessa ...Roma, 11 lug. (askanews) - E' un super Matteo Berrettini quello che conquista il primo set al tie break nella finale di Wimbledon. Il romano si difende con le unghie e con i denti. Sotto 5-2 ...