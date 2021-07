Wimbledon 2021, Valentina Vezzali loda Berrettini: “Hai regalato un pomeriggio di grande tennis all’Italia” (Di domenica 11 luglio 2021) Matteo Berrettini ha terminato a testa alta la sua avventura a Wimbledon. Il romano (n.9 del ranking) è stato sconfitto nella Finale dal n.1 del mondo Novak Djokovic per 6-7 (4) 6-4 6-4 6-3 in 3 ore e 27 minuti di partita. L’azzurro ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, ma il serbo ha messo in mostra tutta la sua forza. Resta la bontà della propria prestazione in questa Finale, la prima in un Major per Berrettini e di grande prestigio visto che nessun italiano si era spinto a tanto e da questo punto di vista si è fatta la storia. “Hai lottato con tenacia su ogni palla, ci hai emozionato con le tue rimonte. Hai ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Matteoha terminato a testa alta la sua avventura a. Il romano (n.9 del ranking) è stato sconfitto nella Finale dal n.1 del mondo Novak Djokovic per 6-7 (4) 6-4 6-4 6-3 in 3 ore e 27 minuti di partita. L’azzurro ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, ma il serbo ha messo in mostra tutta la sua forza. Resta la bontà della propria prestazione in questa Finale, la prima in un Major pere diprestigio visto che nessun italiano si era spinto a tanto e da questo punto di vista si è fatta la storia. “Hai lottato con tenacia su ogni palla, ci hai emozionato con le tue rimonte. Hai ...

