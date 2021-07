Wimbledon 2021, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti possono aspettare. E’ Matteo Berrettini il leader del tennis italiano (Di domenica 11 luglio 2021) Le splendide due settimane di Wimbledon hanno confermato qualcosa che già in altra sede si era intuito: il leader del tennis italiano è Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno tutto il tempo per crescere e fare il loro tempo. L’azzurro, sconfitto quest’oggi da Novak Djokovic (n.1 del mondo) nell’atto conclusivo dei Championships, ha scritto la storia del tennis e dello sport italiano perché mai alcun azzurro si era spinto così avanti nel più prestigioso Slam del circuito. ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Le splendide due settimane dihanno confermato qualcosa che già in altra sede si era intuito: ildelhanno tutto il tempo per crescere e fare il loro tempo. L’azzurro, sconfitto quest’oggi da Novak Djokovic (n.1 del mondo) nell’atto conclusivo dei Championships, ha scritto la storia dele dello sportperché mai alcun azzurro si era spinto così avanti nel più prestigioso Slam del circuito. ...

