Wimbledon 2021, i complimenti di Palazzo Chigi a Berrettini: “Ti sei spinto dove nessun tennista italiano era mai arrivato” (Di domenica 11 luglio 2021) I complimenti per Matteo Berrettini arrivano anche da Palazzo Chigi, che tramite il profilo ufficiale di Twitter ha pubblicato una foto del tennista accompagnata da una dedica. “Ti sei spinto dove nessun tennista italiano era mai arrivato. complimenti Matteo e grazie per le emozioni che hai regalato al nostro Paese” si legge nel post. Ti sei spinto dove nessun tennista italiano era mai ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Iper Matteoarrivano anche da, che tramite il profilo ufficiale di Twitter ha pubblicato una foto delaccompagnata da una dedica. “Ti seiera maiMatteo e grazie per le emozioni che hai regalato al nostro Paese” si legge nel post. Ti seiera mai ...

Advertising

SkySport : ?? WIMBLEDON ???? BERRETTINI VINCE IL 1° SET ?? DJOKOVIC (7-6) ? ?? #BerrettiniDjokovic ?? LIVE su Sky Sport Uno, Sky Spo… - SkySport : ?? Wimbledon, Berrettini-Djokovic: la finale anche in chiaro su @TV8it #SkyTennis #Wimbledon @NOWTV_It @SkyTG24… - repubblica : Wimbledon, Berrettini per tutti: Sky trasmette la finale in chiaro. Djokovic: 'Spero che l'Italia vinca solo a Wemb… - ZecevicKremish : Sa Italijanske stranice N.Ðokovic ??LA STORIA ??LA LEGGENDA ??IL MITO ??NON HA MAI FINE ??TRIONFO NUMERO 6 A WIMBLEDON ??… - amohadanani : RT @Gazzetta_it: #Djokovic non si nasconde: 'Ora il Grande Slam'. #Berrettini: 'Ci riproverò' #Wimbledon -