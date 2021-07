WiLD è ancora in sviluppo? Pubblicati nuovi annunci di lavoro per il titolo Ubisoft (Di domenica 11 luglio 2021) WiLD era un ambizioso titolo ideato da Michel Ancel, uno dei più famosi creatori di casa Ubisoft e principale responsabile dei franchise più amati dello studio francese, come Rayman e Beyond Good and Evil. Purtroppo, questo particolare titolo, mostrato in anteprima quasi in contemporanea con il lancio di PlayStation 4, sparì lentamente dai radar collettivi e molti iniziarono a temere per la sua sorte. Anche l'uscita di Ancel da Ubisoft ha contribuito al pessimismo generale che circondava WiLD (pure l'altro progetto dello sviluppatore, Beyond Good and Evil 2, non è che se la passi ... Leggi su eurogamer (Di domenica 11 luglio 2021)era un ambiziosoideato da Michel Ancel, uno dei più famosi creatori di casae principale responsabile dei franchise più amati dello studio francese, come Rayman e Beyond Good and Evil. Purtroppo, questo particolare, mostrato in anteprima quasi in contemporanea con il lancio di PlayStation 4, sparì lentamente dai radar collettivi e molti iniziarono a temere per la sua sorte. Anche l'uscita di Ancel daha contribuito al pessimismo generale che circondava(pure l'altro progetto dello sviluppatore, Beyond Good and Evil 2, non è che se la passi ...

Advertising

Eurogamer_it : #WiLD è ancora in sviluppo? Pubblicati nuovi annunci di lavoro per il titolo Ubisoft. - EntropicBazaar : @colvieux Lo diceva anche Alan Turing. E prima ancora Oscar Wild. - infoitscienza : WiLD è ancora vivo, almeno stando a degli annunci lavorativi - GamingToday4 : WiLD è ancora vivo, almeno stando a degli annunci lavorativi - infoitscienza : WiLD è ancora vivo, almeno stando a degli annunci lavorativi – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console |… -