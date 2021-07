Wanda Nara follie a Capri |   Ha speso 2mila euro a notte

Advertising

salernonotizie : Wanda Nara si gode il mare e il relax di Positano - Staschiscio : @Matteo12241417 @marifcinter segui il gruppo e basta, tu e il gruppo non avete capito che a tiki taka Wanda Nara no… - IPibia : @DanyRoma83 @Luca100celleASR @NBFootball @BukayoSaka87 @sterling7 @newbalance Aspettano la discesa dalla scaletta d… - igolmar : @DarioCantoni @salda__ @PaPaganini Diciamo che Wanda Nara non è Raiola(anche se voleva assomigliargli ??) - caar_gon : Nada de Wanda Nara. ANTONELLA ROCCUZZO. -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Fanpage.it

Si è rilassata a Positano prima di trasferirsi, nella giornata di oggi, nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Potremo riassumere così la vacanza campana di, la nota showgirl argentina, nonché moglie del calciatore Mauro Icardi, che, nei giorni scorsi, trascorso un soggiorno di sole, mare e assoluto relax nella Città Verticale, come ...in vacanza Costiera Amalfitana . La moglie del calciatore Mauro Icardi ha scelto la Divina per qualche giorno di relax. Dopo essere stata a Capri nei giorni scorsi ha raggiunto lo ...La showgirl Wanda Nara, procuratrice del marito, il calciatore Mauro Icardi, rischia fino a 3mila euro di multa per il bagno proibito nella Grotta ...La showgirl argentina Wanda Nara, in vacanza a Capri, si è immortalata mentre fa il bagno nella Grotta Azzurra e ha pubblicato i video su Instagram: quelle acque sono però interdette alla balneazione ...