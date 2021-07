Volley, Mondiali U20 femminili 2021: Italia alla seconda fase, Bielorussia battuta (Di domenica 11 luglio 2021) L’Italia supera la Bielorussia con un secco 3-0 (25-23, 25-17, 25-21) e vola alla seconda fase ai Mondiali Under 20 femminili 2021 di Volley. Le azzurrine di Massimo Bellano ottengono la terza vittoria in altrettante partite disputate, chiudendo così la Pool D al primo posto e conquistando il passaggio del turno a punteggio pieno. In evidenza Giorgia Frosini, che firma 12 punti, mentre Omoruyi e Nwakalor ne segnano 9. L’Italia inizia bene (8-5) e gestisce al meglio un finale di primo set difficile (21-20), chiudendo 25-23. ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) L’supera lacon un secco 3-0 (25-23, 25-17, 25-21) e volaaiUnder 20di. Le azzurrine di Massimo Bellano ottengono la terza vittoria in altrettante partite disputate, chiudendo così la Pool D al primo posto e conquistando il passaggio del turno a punteggio pieno. In evidenza Giorgia Frosini, che firma 12 punti, mentre Omoruyi e Nwakalor ne segnano 9. L’inizia bene (8-5) e gestisce al meglio un finale di primo set difficile (21-20), chiudendo 25-23. ...

