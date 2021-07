Volley, Italia-Argentina oggi in tv: orario e diretta streaming domenica amichevole maschile 2021 (Di domenica 11 luglio 2021) Tutto pronto per la seconda amichevole di Volley maschile tra Italia e Argentina. Ultimo test importante per la Nazionale del Ct Blengini a pochi giorni dalla partenza per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri proveranno a crescere ulteriormente e bissare la vittoria per 3-1 ottenuta sabato, sempre contro la squadra Argentina, per tenere alto il morale in vista degli ultimi allenamenti prima dei Giochi. D’altra parte, De Cecco e compagni proveranno a rifarsi per volare in Giappone con buone sensazioni. La partita è in programma alle ore 18.00 di domenica 11 luglio, ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Tutto pronto per la secondaditra. Ultimo test importante per la Nazionale del Ct Blengini a pochi giorni dalla partenza per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri proveranno a crescere ulteriormente e bissare la vittoria per 3-1 ottenuta sabato, sempre contro la squadra, per tenere alto il morale in vista degli ultimi allenamenti prima dei Giochi. D’altra parte, De Cecco e compagni proveranno a rifarsi per volare in Giappone con buone sensazioni. La partita è in programma alle ore 18.00 di11 luglio, ...

