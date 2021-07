Virgin Galactic, riuscito il primo volo di Richard Branson nello spazio: la navicella è rientrata sulla terra (Di domenica 11 luglio 2021) La navicella spaziale Spaceflight Unity 22 con a bordo il miliardario britannico Richard Branson è decollata dalla base operativa della Virgin Galactic situata all’interno dello Spaceport America, nel deserto del New Mexico. A bordo insieme a Branson un equipaggio di due piloti, Dave Mackay e Michael Masucci, più tre dipendenti della Virgin Galactic. Successivamente Galactica si è staccata dalla navicella madre come da programma e ha raggiunto lo spazio: “È meraviglioso, un sogno”, ha commentato ... Leggi su open.online (Di domenica 11 luglio 2021) Laspaziale Spaceflight Unity 22 con a bordo il miliardario britannicoè decollata dalla base operativa dellasituata all’interno dello Spaceport America, nel deserto del New Mexico. A bordo insieme aun equipaggio di due piloti, Dave Mackay e Michael Masucci, più tre dipendenti della. Successivamentea si è staccata dallamadre come da programma e ha raggiunto lo: “È meraviglioso, un sogno”, ha commentato ...

Usa: astronave Virgin Galactic atterrata nel New Mexico dopo viaggio spaziale

New York, 11 lug 17:56 - L'astronave Unity22 con a bordo il fondatore della Virgin, Richard Branson, è atterrato senza problemi allo spazioporto America della Virgin...

Richard Branson inaugura l'era del turismo spaziale Il 71enne Richard Branson con la sua compagnia aerospaziale Virgin Galactic ha inaugurato l'era del turismo spaziale decollando a bordo dello spazioplano VVS Unity , ancorato all'aereo madre VMs Eve (quadrigetto bifusoliera White Knight) dallo spazioporto ...

Lo storico lancio spaziale di Virgin Galactic Il Post Si è concluso con successo il volo inaugurale di Unity: è iniziata l'era del turismo spaziale. confine internazionalmente riconosciuto come inizio dello spazio. In un tweet Blue Origin ha voluto marcare le differenze con Virgin Galactic ...

Branson apre l'era del turismo spaziale E’ andata bene l’esplorazione spaziale del fondatore di Virgin Richard Branson, che ha aperto l’era del turismo spaziale prima di Jeff Bezos, patron di Amazon, presto anche lui nello spazio. La navice ...

