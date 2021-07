Violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, Fratoianni: “Indecenti le parole di Salvini” (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Quelle immagini terribili dal carcere di Santa Maria Capua Vetere bisogna guardarle, guardarle bene con occhi molto aperti, perchè chi sconta un reato in base alle leggi del nostro Paese è giusto che sconti la pena, ma nel momento in in cui il suo corpo è consegnato in custodia allo Stato la sua vita deve essere rispettata fino in fondo.” Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dai microfoni dell’Agenda su Skytg24. “Se lo Stato – prosegue il leader di SI – si trasforma in quello che abbiamo visto in quelle ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Quelle immagini terribili daldibisogna guardarle, guardarle bene con occhi molto aperti, perchè chi sconta un reato in base alle leggi del nostro Paese è giusto che sconti la pena, ma nel momento in in cui il suo corpo è consegnato in custodia allo Stato la sua vita deve essere rispettata fino in fondo.” Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicoladai microfoni dell’Agenda su Skytg24. “Se lo Stato – prosegue il leader di SI – si trasforma in quello che abbiamo visto in quelle ...

