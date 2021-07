Vincenzo Nibali | “Sto bene | le gambe ci sono” Oggi fuga al Tour de France? C’è l’Envalira verso le Olimpiadi…

Leggi su oasport

(Di domenica 11 luglio 2021)si ritirerà daldein occasione del secondo giorno di riposo, previsto per domani. Lo Squalo abbandonerà la Grande Boucle per poi partire alla volta del Giappone e cercare il risultato di lusso nella prova in linea delle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma sabato 24 luglio. Il siciliano ha tentato unada lontano durante la prima settimana, poi è uscito di classifica ed è rimasto un po’ nascosto. Fino a ieri, dove ha cercato un allungo per entrare nel tentativo di giornata, rimanendo in avanscoperta per 200 metri senza che nessuno lo raggiungesse. L’alfiere della ...