VIDEO – Monti Lattari | Carabinieri distruggono piantagione cannabis indaca

(Di domenica 11 luglio 2021) Sabato 10 luglio idella Compagnia di Castellammare di Stabia hanno rinvenuto in un’area demaniale di Lettere un’estesadiindica. A loro supporto un velivolo del VII nucleo elicotteristi di Pontecagnano Faiano. L’Arma rende noto: “Il campo era allestito lungo la dorsale dei, distribuito su due aree di coltivazione. 269 le piante rinvenute, tutte di altezza media di un metro e mezzo. È in corso in loco il campionamento e la distruzione delle piante. Continuano le indagini. Va identificato il gestore della la coltivazione e i beneficiari del ‘raccolto'”. La ...

