VIDEO – Monti Lattari, Carabinieri distruggono piantagione cannabis indaca (Di domenica 11 luglio 2021) Sabato 10 luglio i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno rinvenuto in un’area demaniale di Lettere un’estesa piantagione di cannabis indica. A loro supporto un velivolo del VII nucleo elicotteristi di Pontecagnano Faiano. L’Arma rende noto: “Il campo era allestito lungo la dorsale dei Monti Lattari, distribuito su due aree di coltivazione. 269 le piante rinvenute, tutte di altezza media di un metro e mezzo. È in corso in loco il campionamento e la distruzione delle piante. Continuano le indagini. Va identificato il gestore della la coltivazione e i beneficiari del ‘raccolto'”. La ... Leggi su ladenuncia (Di domenica 11 luglio 2021) Sabato 10 luglio idella Compagnia di Castellammare di Stabia hanno rinvenuto in un’area demaniale di Lettere un’estesadiindica. A loro supporto un velivolo del VII nucleo elicotteristi di Pontecagnano Faiano. L’Arma rende noto: “Il campo era allestito lungo la dorsale dei, distribuito su due aree di coltivazione. 269 le piante rinvenute, tutte di altezza media di un metro e mezzo. È in corso in loco il campionamento e la distruzione delle piante. Continuano le indagini. Va identificato il gestore della la coltivazione e i beneficiari del ‘raccolto'”. La ...

Advertising

camy_monti : RT @sissiisissi2: Oggi - Andrea__Monti : RT @FrancjKicca: In Francia trovata la soluzione alla dittatura, il personale sanitario non vaccinato e novax stà dando in massa le demissi… - Andrea__Monti : RT @crudarealt1: Stéphane, infermiere ASSOLUTAMENTE NON VACCINATO che lavora in una terapia intensiva covid di Marsiglia è furibondo. Parl… - Andrea__Monti : RT @RadioSavana: Quello che i media di regime non mostrano. Parigi, migliaia di francesi in rivolta contro Macron e passaporto vaccinale al… - Andrea__Monti : RT @liliaragnar: Combattono per la liberta', che si prende non si supplica -