VIDEO Italia-Inghilterra 4-3 dcr | highlights e sintesi Europei 2021 Decisivo Donnarumma

(Di lunedì 12 luglio 2021) Si è giocata la finale deglidi calcio: alle ore 21.00 è andato in scena il match che vedeva opposteed, con gli azzurri che hanno vinto per 4-3 dopo i calci di rigore, vincendo per la seconda volta la competizione dopo il successo casalingo del 1968. L’sblocca la gara nel primo tempo, al 2?, con Shaw, poi al minuto 67 Bonucci sigla il pareggio che allunga il match. Ai rigori4-3 DCR IL GOL DI SHAW Luke Shaw @LukeShaw23 remains my favorite @ManUtd ...

Advertising

trash_italiano : ?????? QUI PER L’ITALIA ?????? #Euro2020 - RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - santecarlo : RT @Amyrmia: Grazie ragazzi?? grazie Italia ?? non potevate farmi regalo più bello e proprio a mezzanotte. È il mio compleannoooo ???????? #Euro2… - nbat1978 : RT @AyushBate: Viva Italia ???? ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Italia

Ilche mostra l'esultanza composta del presidente della Repubblica per il gol del pareggio dell'durante la finale degli Europei a Wembley contro l'Inghilterra ha fatto il giro del web, e ...La gioia dei tifosi dopo il pareggio del difensore azzurro Leonardo Bonucci: è l'1 - 1 a Wembley23.56 Italia campione d'Europa dopo i rigori Italia campione d'Europa. A Wembley in- glesi ko ai rigori 4-3 (1-1 dopo 120'). Pronti via e l'Inghilterra è subito in vantaggio. Da un corner per l'Ita ...Che emozione! L'Italia di Roberto Mancini si aggiudica Euro 2020 ai rigori contro i padroni di casa a Wembley dell'Inghilterra. Una partita sofferta, piena di ...