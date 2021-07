VIDEO – Argentina trionfa Copa America | Messi vince il primo titolo con l’Albiceleste

(Di domenica 11 luglio 2021) L’lacontro il Brasile grazie ad un gol di Angel Di Maria. Un altro Maracanazo per il Brasile che perde la Coppa proprio allo stadio Maracanà. L’riesce a battere il Brasile grazie ad un bellissimo gol di Di Maria, che riporta la Coppa indopo 28 anni di assenza. Per il capitano Lionelè iltrofeo vinto con la maglia del. La partita è stata scandita da molta tensione e non molte occasioni da gol, quello di Di Maria segnato al 22? è stata una delle poche occasioni ...

SergioADippW : Esto es LIONEL MESSI ?????? - NBCSportsSoccer : Argentina! Di Maria! (?? @TUDNUSA) - Rosariotres : ?????????¡VAMO VAMO, ARGENTINA! La familia Messi - eddyayala22 : RT @SergioADippW: Esto es LIONEL MESSI ?????? - _jesusraul : RT @SergioADippW: Esto es LIONEL MESSI ?????? -

In avvio di ripresa il Brasile spinge forte sull'acceleratore e al 53 trova il gol del pari con Richarlison, rete che però viene annullata per fuorigioco. E' ancora l'attaccante Verdeoro a ...Sintesi- Brasile 1 - 0,highlights Per Lionel Messi si tratta del primo trofeo in nazionale. Erano 28 anni che l'non vinceva la copa america. Scene di giubilo a Buenos ...Argentina vince Copa America in Brasile. Un gol di Di Maria basta a battere il Brasile. Primo titolo per Lionel Messi.Decisivo un gol di Angel Di Maria al 22’, che proponiamo di seguito insieme al video con gli highlights dell'incontro. È questo il primo titolo con l’Argentina per Lionel Messi, dopo quattro ...