VIDEO Argentina-Brasile, Messi & Co conquistano la Copa America: la premiazione (Di domenica 11 luglio 2021) L'Argentina è tornata a vincere un trofeo dopo 28 anni di astinenza grazie al successo in finale di Copa America contro il Brasile Leggi su mediagol (Di domenica 11 luglio 2021) L'è tornata a vincere un trofeo dopo 28 anni di astinenza grazie al successo in finale dicontro il

Advertising

SergioADippW : Esto es LIONEL MESSI ?????? - NBCSportsSoccer : Argentina! Di Maria! (?? @TUDNUSA) - SkySport : ?? DE PAUL CERCA E TROVA DI MARIA ? L'Argentina sbanca il Maracanã 1-0 ??? HL ?? - Brawnale1 : RT @Teo__Visma: Per molti, probabilmente, sarà un momento di scarso valore. Per #Messi, da sempre accusato di non vincere nulla con l'Arge… - Namuyia : RT @jeonfucks: rt no hoseok sendo ovacionado no allianz park pelas b armys pra assustar uma army argentina -